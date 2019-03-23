Judo: Avrupa Gençler Kupası

Yunanistan
'da düzenlenen Avrupa
Gençler Judo Kupası'nın ilk gününde, milli sporcular 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Türkiye
Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Atina'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde, kadınlar 52 kiloda tatamiye çıkan Zeliha Cinci, finalde karşılaştığı Kıbrıs Rum Kesimi
'nden Sofia Asvesta'ya altın skorda puan vererek kaybetti ve gümüş madalyayı boynuna taktı.
Aynı kiloda yarışan Kader Divan da Avusturyalı Franziska Kaiser'i mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Kadınlar 57 kiloda mücadele eden Buket Mercan, Alman Marina
Zapros'u "waza-ari" puanıyla yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.
Kadınlar 63 kiloda iki milli sporcuyu karşı karşıya getiren bronz madalya maçını ise Nurdan Almalı'yı yenen Minel Akdeniz
kazandı.
Turnuvada yarın maça çıkacak sporcular şunlar:
Kadınlar:
70 kilo: Merve Topoğlu, Melike Kablan, Burcu Aksoy
78 kilo: Ece Zurnacı, Saliha Taşan, A. Kübra Aydoğdu
+78 kilo: Mine Kalender, Yağmur Şengül, Sevda Taşlı
Erkekler:
81 kilo: Recep Çimen, A. Burak Çuhadar, Ahmet Çifçi
90 kilo: Fatih
Kösa, Can Güzel
, Y. Emre Kılınç
100 kilo: Ö. Kemal Aydın
, M. Can Talay, F. Enes Acet
+100 kilo: Emrullah Uçar, Furkan Güner
Avrupa, Spor
Kaynak: AA