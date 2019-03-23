23 Mart 2019, 22:59
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Judo: Avrupa Gençler Kupası

Judo: Avrupa Gençler Kupası

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Kupası'nın ilk gününde, milli sporcular 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Kupası'nın ilk gününde, milli sporcular 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Atina'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde, kadınlar 52 kiloda tatamiye çıkan Zeliha Cinci, finalde karşılaştığı Kıbrıs Rum Kesimi'nden Sofia Asvesta'ya altın skorda puan vererek kaybetti ve gümüş madalyayı boynuna taktı.

Aynı kiloda yarışan Kader Divan da Avusturyalı Franziska Kaiser'i mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Kadınlar 57 kiloda mücadele eden Buket Mercan, Alman Marina Zapros'u "waza-ari" puanıyla yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Kadınlar 63 kiloda iki milli sporcuyu karşı karşıya getiren bronz madalya maçını ise Nurdan Almalı'yı yenen Minel Akdeniz kazandı.

Turnuvada yarın maça çıkacak sporcular şunlar:

Kadınlar:

70 kilo: Merve Topoğlu, Melike Kablan, Burcu Aksoy

78 kilo: Ece Zurnacı, Saliha Taşan, A. Kübra Aydoğdu

+78 kilo: Mine Kalender, Yağmur Şengül, Sevda Taşlı

Erkekler:

81 kilo: Recep Çimen, A. Burak Çuhadar, Ahmet Çifçi

90 kilo: Fatih Kösa, Can Güzel, Y. Emre Kılınç

100 kilo: Ö. Kemal Aydın, M. Can Talay, F. Enes Acet

+100 kilo: Emrullah Uçar, Furkan Güner Avrupa, Spor
Kaynak: AA



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