Judo: Avrupa Gençler Kupası

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Türkiye, Avrupa Gençler Judo Kupası'nda 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz madalya elde ederek, ülkeler sıralamasında ikinci oldu.Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonun son gününde ikişer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.Ay-yıldızlı sporcular, kadınlar +78 kilo finalinde karşılaştı. Mine Kalender, finalde Sevda Taşlı'yı yenerek bu kiloda birinci oldu. Sevda Taşlı'nın ikinci sırayı aldığı +78 kiloda Yağmur Şengül ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.Erkekler +100 kiloda Furkan Güner, Yunan rakibi Dimitrios Tsoumintos'u mağlup ederek altın madalyaya ulaştı. Bu kilodaki diğer milli sporcu Emrullah Uçar, bronz madalyayı boynuna taktı.Kemal Aydın ise erkekler 100 kilo finalinde Slovak Marius Fizel karşısında gümüş madalyada kaldı.İlk günde de bir gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, toplamda 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Belarus'un 3 altın ve 2 bronzla zirvede yer aldığı sıralamada, Kosova ise 2 altın ve bir bronzla üçüncülüğü elde etti.