Judo: Avrupa Kulüpler Şampiyonası Şampiyonlar Ligi

Galatasaray
Kadın Judo Takımı, Avrupa
Kulüpler Şampiyonası Şampiyonlar Ligi'nde bronz madalya kazandı. Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te düzenlenen ve 31 ülkeden takımların katıldığı şampiyonada mücadele eden sarı-kırmızılılar, İtalya
temsilcisi Fiamma Gialle'yi 4-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.
Galatasaray Kadın Judo Takımı, geçen yıl da Ankara
'da Andrey Karlov anısına düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası Şampiyonlar Ligi'nde bronz madalya kazanmıştı.
Galatasaray,Avrupa
07 Aralık 2018 Cuma 19:08