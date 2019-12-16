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Judo Aydın il birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen judo il birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

16.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:09Judo Aydın il birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi
Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından organize edilen judo il birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

2019-2020 Okul Sporları faaliyet programında yer alan okullar arası küçükler, yıldızlar, gençler (kız-erkek) Judo il birinciliği müsabakaları sona erdi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara katılan 54 sporcu, judo il birinciliği için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını, Judo İl Temsilcisi, şube müdürleri ve antrenörler tarafından takdim edildi.

Derece elde eden sporcular, Aydın'ı grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik etti ve Aydın'ı şampiyonalarda temsil edecek olan sporculara başarılar diledi. - AYDIN

Aydın, Spor

Kaynak: İHA

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