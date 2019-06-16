16.06.2019 21:37
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Judo Balkan Şampiyonası'nda yıldız milliler 23 madalya kazandı

Judo Balkan Şampiyonası

Üsküp'te iki gün süren Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye, 9 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 23 madalya ile ilk sırayı aldı.

Üsküp'te iki gün süren Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye, 9 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 23 madalya ile ilk sırayı aldı.
Yıldız judokalar, Balkan Şampiyonası'nda madalyaları topladı. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iki gün süren müsabakaları Türkiye, 9 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 23 madalya ile birinci sırada tamamladı.
Şampiyonanın ikinci ve son gününde tatamiye çıkan yıldız judokaların elde ettiği kürsü dereceleri şöyle:
Kadınlar -
52 kg: Gülzade Korkmaz (altın), S. Naz Çap (gümüş); 57 Kg: F.Nur Birer (altın), H.Sema Alıcı (gümüş); +63 Kg: Elif Kuşçu (altın), Elif Başkut (gümüş); 63 Kg: B. Beyza Gökkaya (gümüş), E.Beyza Akdoğan (bronz).
Erkekler -
+73 Kg: M. Ali Akıncı (altın); 66 Kg: Mertcan Kompe (bronz).


Kaynak: DHA
Makedonya, Türkiye, Üsküp, Spor

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