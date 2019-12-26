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Judo çalışma kampı Salihli'de yapıldı

İller arası judo ortak çalışma kampı, Salihli Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliğinde Salihli'de yapıldı.

26.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:31 Judo çalışma kampı Salihli'de yapıldı
İller arası judo ortak çalışma kampı, Gençlik ve Müdürlüğünün ev sahipliğinde Salihli'de yapıldı. Kampa Bölgesinden 11 kulüp katıldı.

Salihli Belediyespor Salonu'nda yapılan ortak çalışma kampına Büyükşehir Belediyespor Judo takımının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor, Karşıyaka Belediyespor, Bergama Belediyespor, İzmir Olimpik Spor Kulübü, Bursa Gemlik Spor, Yunusemre Belediyespor, Salihli Belediyespor, Salihli 1922 Spor Kulübü olmak üzere toplam 250'ye yakın sporcu katıldı. Ortak çalışma kampına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Salihli Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, kampa 11 kulüpten 250 sporcunun katıldığını belirterek, antrenmanların Salihli kulüpleri adına oldukça verimli geçtiğini söyledi. Ayaz, 2019 yılında elde edilen başarıların sürdürülerek 2020 yılı yeni sezonda da başarı çıtasını daha da yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi. - MANİSA

Salihli, Manisa, Ege, Spor

Kaynak: İHA

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