Judo Camiası Akşam Yemeğinde Buluştu

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:03



19 Kasım 2018 Pazartesi 12:03

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı temsilcileri ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı temsilcileri akşam yemeğinde bir araya geldi.Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen Ümitler Mix 1. Lig 1. Etap müsabakaları için Bilecik'te bulunan idareci ve antrenörler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından verilen akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemekte, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, Bilecik Amatör Spor Kulübü Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Genel Koordinatörü Mesut Kapan ile idareci, antrenör ve davetliler yer aldı.Karşılıklı plaket takdimi ile sona eren yemekte Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldız, Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin'e bu güzel organizasyonu tertip ettikleri için teşekkür etti. - BİLECİK