22 Şubat 2019, 15:43
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Judo: Düsseldorf Grand Slam

Judo: Düsseldorf Grand Slam

Almanya'da düzenlenen Düsseldorf Judo Grand Slam'da mücadele eden 6 Türk sporcu da kürsünün uzağında kaldı.

Almanya'da düzenlenen Düsseldorf Judo Grand Slam'da mücadele eden 6 Türk sporcu da kürsünün uzağında kaldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda kadınlar 48, 52 ve 57 kiloda müsabakalar yapıldı.

Milli sporculardan 52 kiloda İrem Korkmaz 3. turda elendi. 48 kiloda Melisa Çakmaklı ve Gülkader Şentürk, 52 kiloda Nazlıcan Kılıç, 57 kiloda Şeyma Özerler ve Meltem Dindar ise 2. turda organizasyona veda etti.

Milli takım sporcuları, 24 Şubat Pazar günü, organizasyonda yer alan diğer ülke sporcularıyla Düsseldorf kentinde ortak çalışma kampına katılacak. Spor
Kaynak: AA


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