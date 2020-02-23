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Judo Düsseldorf: Japon judokaların başarısı güne damgasını vurdu

Judo Düsseldorf Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde Japon judokalar yine altın madalya kazandı.

23.02.2020 02:25 | Son Güncelleme: 23.02.2020 02:25Judo Düsseldorf: Japon judokaların başarısı güne damgasını vurdu
Düsseldorf Judo Grand Slam turnuvasının ikinci gününde, izleyiciler yerli çocukların yeteneklerini sergilediği etkileyici bir açılış törenine tanıklık etti.

Güne damgasını vuran kadın judoka, -63 kiloda yarışan Miku Tashiro eleme maçlarında tachi waza ve ne waza hamleleri ile rakiplerini saf dışı bıraktı. Yarı finalde Avusturyalı Kathrin Unterwurzacher'i alt eden judoka, finalde Olimpiyat Şampiyonu Tina Trstenjak ile karşılaştı. Başa baş giden mücadelede Slovenyalı rakibini tatamide zapteden Tashiro altın madalya almaya hak kazandı.
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Düsselldorf, Japon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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