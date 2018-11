Judo Federasyonu Başkanı Huysuz'dan Belediye Başkanı Can'a Ziyaret

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:29



Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Judo Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Bahadır Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can 'ı ziyaret etti. Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı'nca düzenlenen Spor Toto Ümitler Mix Judo 1. Lig müsabakaları, Bilecik'in ev sahipliğinde yapılacak. Bu müsabakalar öncesi Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Judo Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Bahadır, Başkan Can'ı ziyaret etti. Bilecik Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek müsabakalar iki gün sürecek.Belediye Başkanı Nihat Can, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, konuklarına teşekkür etti. Bilecik Belediyesi'nin çocuklara, eğitime ve spora yönelik bütün güzel çalışmalara imkanları ölçüsünde katkılar sunduğunu kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can; Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Judo Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Bahadır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve Judo Antrenörlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK