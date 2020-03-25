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Judo Federasyonu Başkanı Huysuz'dan "evde spor yapın" tavsiyesi

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan sporcu ve vatandaşlara spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

25.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:14
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan sporcu ve vatandaşlara spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.
Başkan Sezer Huysuz, birçok spor hareketinin evde nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösterdiği video paylaşımında, şöyle konuştu:
"Judo ailesi olarak evde kalmaya devam ediyoruz. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına almış koranavirüsün etkilerini azaltmak bizlerin elinde. Evde kalmaya devam edeceğiz, hijyenimize sağlığımıza dikkat edip, kurallara uyacağız ve bu süreci en kısa sürede atlatmak için çalışacağız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız ve tüm sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz. Bu süreci en iyi şekilde götürdüklerini biliyoruz ve gayretlerinden dolayı onlara teşekkür ediyoruz. Biz de onlara katkı sunmak için evden çıkmamaya gayret göstereceğiz."
Sezer Huysuz, "Ülke olarak ailemizi ve sevdiklerimizi korumak için evde kalmaya devam edeceğiz. Evde sporumuza da devam edeceğiz. Spora en iyi şekilde geri dönmek için evlerimizde sporu devam ettireceğiz. Olimpiyatlarda, Avrupa ve dünya şampiyonalarında bayrağımızı en üst seviyelere taşımak için mücadelemizi evde vereceğiz ve daha güçlü olarak geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.
Evde yapılabilecek judonun püf noktalarını da bu görüntülerde sergilediğini belirten Huysuz, "Hep beraber zinde kalıp tekrar eski günlerimize döneceğiz." diye konuştu.
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Judo Federasyonu Başkanı Huysuz’dan ’evde spor yapın’ tavsiyesi

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Spor

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Judo Federasyonu Başkanı Huysuz'dan "evde spor yapın" tavsiyesi

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