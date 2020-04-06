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Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA'nın 100. yılını kutladı

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

06.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:50
Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA'nın 100. yılını kutladı
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Başkan Sezer Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gerçekten Türkiye'nin gurur verici bir ajansı Anadolu Ajansı, dünyadaki bütün haberleri ailelerimize ve sevdiklerimize duyurabilme adına, biz spor camiası olarak da bütün haberlerimizi sizlerin aracılığıyla bütün dünyaya duyurabiliyoruz. Bu anlamda ben 100. yılın böyle bir büyük asır..bir asırdır bu haberciliği büyük bir özveri ve cesaretle en güzel haberleri en iyi şekilde sunduğunuz için teşekkür ediyorum." dedi.
AA'nın güvenilirliğinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Sezer Huysuz, "AA'nın 100. yılını kutluyorum, daha nice 100. yıllar diliyorum. Ülkemiz adına da yaptığınız çalışmalarda başarılar diliyorum. Gerçekten gurur verici 100 yıllık şaheser diyebiliriz. Yaptığınız haberleri biliyoruz, takip ediyoruz, doğru haberi doğru zamanda alabildiğimiz için de teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Başkan Huysuz, "Hem spor haberleri hem diğer haberleri en iyi şekilde sunacağınızdan şüphemiz yok, bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum." dedi.
Yeni tip koronavirüs mücadelesi nedeniyle AA'nın kutlamalarının da uzaktan yapıldığını ifade eden Sezer Huysuz, şöyle konuştu:
"Başta Cumhurbaşkanımız ve sağlık çalışanlarımız, güvenlik güçlerimiz, sivil toplum kuruluşları bazıları, esnaflar ve sizler doğru haber için bu süreçte çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Bu süreci insanların daha iyi anlaması gerekiyor. Sağlık diğer şeylere benzemiyor, insanlarımızı doğru bilgilendirmek gerekiyor. Gazetecilerin de bu süreçte zorluklar içerisinde çalıştıklarını biliyorum. Habercilerin doğru zamanda doğru haber vermesi önemli. Sağlık çalışanlarımız çok ayrı onlara gerçekten canıgönülden destek veriyoruz. Onlar canı pahasına çalışıyor. Bu süreç çok zor sizin aracılığınızla bütün çalışanlarımıza ve herkese başarılar diliyorum. Tekrar nice nice 100 yıllara diyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA'nın 100. yılını kutladı - Haberler

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