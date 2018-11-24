Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz Güven Tazeledi

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:26



24 Kasım 2018 Cumartesi 14:26

ANKARA/ DHAJudo Federasyonu'nun 6'ncı Mali Genel Kurulu, 300 delegeden 194'ün katılımıyla Ankara'da yapıldı. Delegelerin gücüyle camiayı birleştiren Huysuz, çalışmalara aralık vermeden devam edeceklerini kaydetti.Judo Federasyonu'nun 6. Mali Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. 300 delegeden 194'ünün katılımıyla bir otelde gerçekleşen Genel Kurul'da delegeler Divan Kurulu'nun; Ali İhsan Delioğlu başkanlığında, Cemalettin Yazıcı, Kemal Karadağ, İlkay Sağır ve Üner Şen'den oluşmasını oybirliği ile seçti. Spor Genel Müdürlüğü adına gözlemcinin yer aldığı Mali Genel Kurul, saygı duruşuyla başladı.Kurul'da; Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy'un yanı sıra federasyon eski başkanlarından; Fatih Uysal, Natık Canca, Resul Yolcu ve Yaşar Kaptan delege olarak yer aldılar.Gündem maddeleri oy çokluğu ile kabul edilirken, Ana Statü maddelerinde yapılacak değişiklikler delegeler tarafından kabul edildi.Mali harcamaların ve yeni dönem bütçesinin oylanması ve kabul edilmesinin ardından Federasyon Başkanı Sezer Huysuz teşekkür konuşmasında, "İki yıllık görev döneminde uluslar arası organizasyonlarda 396 madalya kazandık. Buradaki başarımız, başta Cumhurbaşkanımızın, Spor Bakanlığımızın ve Spor Genel Müdürlüğümüzün bize verdiği destekle gerçekleşmiştir. Federasyon binamızın yanına şimdi yatakhane projemizi hayata geçireceğiz. Mali Genel Kurul'a gelerek, Türk Judosuna ve spor ailesine katkı sağladığınız ve desteğinizi sürdürdüğünüz için yönetimim, personelim adına teşekkürlerimiz sunuyorum" dedi.