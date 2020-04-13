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Judo Federasyonu Şeyda'ya judo kıyafeti hediye etti

Judo kıyafeti için biriktirdiği parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayan Şeyda Camkıran'a Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz judo elbisesi hediye etti.

13.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:14
Judo Federasyonu Şeyda'ya judo kıyafeti hediye etti
Judo kıyafeti için biriktirdiği parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayan Şeyda Camkıran'a Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz judo elbisesi hediye etti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Şeyda Camkıran'ın "Biz Bize YeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladığı harçlık ile örnek bir davranış sergilediği anımsatıldı.
Açıklamada, "Başkanımız Sezer Huysuz bu örnek davranış karşısında minik Şeyda'ya verdiği sözü yerine getirerek hediyesini ulaştırdı. Başkanımız Şeyda'nın kıyafetiyle katılacağı müsabakalarda başarılı sonuçlar elde edeceğine dair inancı tamdır." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şeyda Camkıran ise kıyafet için teşekkür ederek, katılacağı Minikler Türkiye Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanacağını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Spor
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