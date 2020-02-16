Judo Gençler Türkiye Birinciliği Finalleri, Afyonkarahisar'da sona erdi

Afyonkarahisar'da Milli Eğitim Bakanlığı ve Judo Federasyonunca düzenlenen Judo Gençler Türkiye
Birinciliği Finalleri tamamlandı.
Afyonkarahisar Kocatepe Spor
Kompleksi Tınaztepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara, 50 ilden 230 sporcu katıldı.
Müsabakalar sonunda erkeklerde 50 kiloda Samet Güreşçi, 55 kiloda Asker Aydemir, 60 kiloda Uluer Göç, 65 kiloda Mücahit Gültekin, 73 kiloda Nuri Hüseyin Çetinöz, 81 kiloda Mahmut Hüdayi Özgürbüz, 90 kiloda Onur Dosi, +90 kiloda Metin Var birinci oldu.
Kızlarda 40 kiloda Zeynep Betül Sarıkaya, 44 kiloda Hilal Sema Birinci, 48 kiloda Sümeyye Demir, 52 kiloda Çağla Serdar, 57 kiloda Ayşe Nur Tunca, 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan, 70 kiloda Fidan Ögel ve +70 kiloda Duygu Dirgen birinci sırayı aldı.
Müsabakaların ardından ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.