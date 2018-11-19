Judo Müsabakalarının Açılış Seremonisi Ardından Başladı

Türkiye
Judo Federasyonu Başkanlığı'nın 2018 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Ümitler Mix 1. Lig 1. Etap müsabakaları, açılış töreni ile başladı.
İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda yapılan açılış seremonisine; Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
, Türkiye Judo Federasyonu Genel Koordinatörü Mesut Kapan ve Amatör Spor Kulübü Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun ile 15 ilden gelen antrenörler, idareciler, sporcular, hakemler ve davetliler katıldı.
Belediye Başkanı Nihat Can, ata yadigarı Bilecik'te judo müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan oldukça mutlu olduğunu söyledi. Başkan Can, genç sporculara seslenerek, "İçinizden Avrupa
ve Dünya şampiyonlarının çıkacağına olan inancımız tam" ifadelerini kullandı.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, sporculara hitaben yapmış olduğu açılış konuşmasında; "Diriliş kuruluş ve kurtuluşun simge şehri, 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' diyen Şeyh Edebali
'nin diyarı, Ertuğrulgazi'nin Sancağı Bilecik'imizde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.
Seremoni sonrası Türkiye Judo Federasyonu Genel Koordinatörü Mesut Kapan, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, protokole plaket takdiminde bulundu.
Öte yandan seremoni ardından 2 gün sürecek olan Spor Toto Ümitler Mix 1. Lig birinci etap müsabakaları başladı. - BİLECİK
Bilecik,Türkiye
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:22