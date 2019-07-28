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Judo'nun altın kızı Tuğçe Beder

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Gençler Judo Avrupa Kupası'nın kapanış gününde kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder altın ve erkekler 90 kiloda Mert Şişmanlar bronz madalya kazandı.

28.07.2019 23:27 Judo'nun altın kızı Tuğçe Beder
Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Gençler Judo Avrupa Kupası'nın kapanış gününde kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder altın ve erkekler 90 kiloda Mert Şişmanlar bronz madalya kazandı.
Berlin'de 2 gün süren müsabakaların son gününde tatamiye çıkan Tuğçe Beder, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci müsabakasında Fransız J. Desbuis'i, çeyrek finalde Brezilyalı A. Arraes'i, yarı finalde İspanyol M. L. Comas'ı ve finalde Fransız Shirine Boukli'yi ipponlarla yenen Beder, sıkletinde altın madalya ile şampiyonluğunu ilan etti.
Erkekler 90 kiloda Mert Şişmanlar çeyrek final müsabakasına kadar başarılı sonuçlar aldı. Bu turda Japon rakibine yenilen Şişmanlar, repesajlarda elde ettiği galibiyetlerle bronz madalya hakkı elde etti. Mert Şişmanlar, Sırp Darko Brasnjovic'i ipponla yenerek üçüncülük kürsüsünde bronz madalya ile yer aldı.



Mert Şişmanlar, Berlin, Spor

Kaynak: DHA

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