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Judo öğretisi sinemada; 'keşfedilmemiş çocuklar'ın galası yapıldı

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çekimleri tamamlanan 'Keşfedilmemiş Çocuklar' adlı filmin galası Kocaeli'de yapıldı.

02.10.2019 12:27Judo öğretisi sinemada; 'keşfedilmemiş çocuklar'ın galası yapıldı
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çekimleri tamamlanan 'Keşfedilmemiş Çocuklar' adlı filmin galası Kocaeli'de yapıldı. Çocukların uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan korunmasını amaçlayan filmde, judo öğretileri ve sevgisi de anlatılıyor.
Yapımcılığını eski judoculardan Bilal Savdert'in, yönetmenliğini Bülent Terzioğlu ve Korkmaz Yalınkılıç'ın yaptığı 'Keşfedilmemiş Çocuklar' filminin galası, Türkiye Judo Federasyonu (TJF) BaşkanıSezer Huysuz'un katılımıyla Kocaeli'de yapıldı. Film, 4 Ekim Cuma tarihinden itibaren ise sinemalarda vizyona girecek.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, çocukların başta uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıklardan korunmasına yönelik mesajların verildiği filmde judo öğretileri ve sevgisi ön planda yer alıyor. Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmalarında en büyük yardımın öğretmenlerden gelebileceğini anlatan filmin galasında, TJF Başkanı Sezer Huysuz, senarist ve yönetmenlere plaket verdi.



Kocaeli, Spor

Kaynak: DHA

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