Judo: Qingdao Master

Judoda, Qingdao Masters'ın 2. gününde milli sporcu Vedat Albayrak, bronz madalya aldı.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Qingdao kentinde 67 ülkeden 218 kadın ve 228 erkek sporcunun mücadele ettiği organizasyonun ikinci gününde erkekler 81 kiloda mücadele eden Vedat Albayrak, ilk turu maç yapmadan geçti.

İkinci turda Mısırlı Muhammed Abdelaal'i, üçüncü turda Moğol Dagvasuren Nyamsuren'i ipponla yenen Albayrak çeyrek finale çıktı.

Rus Khasan Khalmurzaev'i altın skorda waza-ari puanıyla yenerek yarı finalist olmayı başaran Vedat Albayrak, İsrailli Sagi Muki'ye yenildi.

İtalyan Christian Parlati ile üçüncülük maçında karşılaşan Vedat, normal süresi puansız tamamlanan müsabakanın altın skor bölümünde rakibine waza-ari puanıyla üstünlük sağladı ve madalyanın sahibi oldu.

Qingdao Mastres'ın son gününde yarın kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, Brezilyalı M. Suelen Altheman ile erkekler 90 kiloda Mikail Özerler, Slovak Peter Zilka ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA