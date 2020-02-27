Judo Takımımız Bursa'da şampiyonluğu göğüsledi

Toplam 367 judocunun katıldığı ve çekişmeli mücadelelere sahne olan şampiyonada ilimizi ve kulübümüzü başarıyla temsil eden judocular; 4 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak takım halinde şampiyon olma başarısı gösterdi.

ATLETİZMDE 2 MADALYA

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesporlu sporcular atletizm branşında da ilimizi başarıyla temsil ediyor. İstanbul'da düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışmalarında 200 metrede Furkan İzzet Kara gümüş; uzun atlamada ise Hüseyin Uyan bronz madalyanın sahibi oldu.