Haberler » Spor » Judo: Tel Aviv Grand Prix - Spor

Judo: Tel Aviv Grand Prix

Judoda Tel Aviv Grand Prix'sinin son gününde, erkeklerde 90 kiloda Mikail Özerler gümüş, kadınlar +78 kiloda ise Kayra Sayit bronz madalya kazandı.

25.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:20Judo: Tel Aviv Grand Prix
Judoda Tel Aviv Grand Prix'sinin son gününde, erkeklerde 90 kiloda Mikail Özerler gümüş, kadınlar +78 kiloda ise Kayra Sayit bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na puan taşıyan İsrail'in Tel Aviv kentindeki müsabakaların son gününde erkekler 90 kilo yarı finalinde Özbek Davlat Bobonov'u eleyen Mikail Özerler, finalde karşılaştığı Güney Koreli Donghan Gwak'a altın skorda yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar +78 kilo çeyrek finalinde Güney Koreli Hayun Kim'e yenilen Kayra Sayit, repesaja kaldı. Bu turda Alman Jasmin Grabowski'yi yenen milli sporcu, Bosna Hersekli Larisa Ceric'i de mağlup ederek bronz madalyaya ulaştı.

Tel Aviv, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:22  Fenerbahçe'den şampiyonluk yolunda kritik 3 puan
22:17  Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda atkılarını sahaya attı!
22:12  Fenerbahçe taraftarından Elazığ'a destek
22:14  Medipol Başakşehir zirve yarışında yara aldı
22:08  Fenerbahçe 2 golle kazandı, Kruse alkış topladı
25.01.2020 22:27:09