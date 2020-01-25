Haberler » Spor » Judo Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası, Kilis'te başladı - Spor

Judo Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası, Kilis'te başladı

Judo Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası, Kilis'te bulunan Beşevler Spor Salonu'nda başladı.

25.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:55Judo Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası, Kilis'te başladı
Judo İşitme Engelliler Şampiyonası, 'te bulunan Salonu'nda başladı.

Kilis Beşevler Spor Salonu'nda, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Judo Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası başladı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Tolga Vural, "İşitme Engelliler Şampiyonası'nda 21 ilden 50 sporcu mücadele ediyor. Buradan seçilecek, madalya alacak sporcuları İşitme Engelliler Milli Takımı'na davet edeceğiz. İşitme engellilerin nisan ayında Fransa'da dünya şampiyonası var. İşitme engelliler branşında dünya şampiyonasına katılacak sporcuları, inşallah buradan seçeceğiz" dedi. - KİLİS

Beşevler, Türkiye, Kilis, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:40  Sivasspor, Claudemir Domingues ile sözleşme imzaladı
14:29  Spor camiası Elazığ için tek yürek oldu! Destek çığ gibi büyüyor
14:28  Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sürprizi!
14:26  Lider Hatayspor, Menemenspor'u ağırlayacak
14:23  Pınar Karşıyaka, Arel Üniversitesi deplasmanında! Semih Erden yok...
25.1.2020 14:44:54