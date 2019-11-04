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Judo Turnuvası'nda Manisa BBSK rüzgarı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun işbirliği ile düzenlenen 'Ziya Elmalı İller Arası Judo Turnuvası'na 34 kulüpten 350 judocu katıldı.

04.11.2019 17:06Judo Turnuvası'nda Manisa BBSK rüzgarı

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvada, gücünü bir kez daha kanıtlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımımız 7 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak, turnuvaya damgasını vurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun eski başkanlarından merhum Ziya Elmalı anısına düzenlenen İller Arası Judo Turnuvası, yoğun katılımla Dünya Judo Saygı Günü'nde gerçekleştirildi. Turnuvaya yaklaşık 20 il, 34 kulüpten 350 sporcu katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalarda 14 judocumuz derece yaparak, Manisa'yı bir kez daha gururlandırdı. Judo takımımız 7 altın, 2 gümüş, 5 bronz madalya kazandı ve turnuvaya damgasını vurdu.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Elmalı, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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