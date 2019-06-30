30.06.2019 19:10
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Judo Ümit Karma Milli Takımı Avrupa şampiyonu

Judo Ümit Karma Milli Takımı Avrupa şampiyonu

Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın karma takımlar müsabakalarında milli judokalar finalde Romanya'yı 4-0 yenerek birincilik küsüsüne çıktı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın karma takımlar müsabakalarında milli judokalar finalde Romanya 'yı 4-0 yenerek birincilik küsüsüne çıktı. Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın karma takımlar karşılaşmalarını Türkiye , yenilgisiz Avrupa Şampiyonu olarak tamamladı. Milli judokalar final karşılaşmasında Romanya'yı 4-0 yenerek birincilik kürsüsüne çıktı ve karma takımlar Avrupa şampiyonluğu unvanını elde etti. Karma takımlar karşılaşmalarında ilk turu maç yapmadan geçen Türkiye, çeyrek finalde İtalya ile mücadele etti. Hilal Öztürk , Münir Ertuğ, Buketnur Karabulut ve Muhammed Demirel, rakiplerini yenerek 4-0 üstünlük sağladığı müsabakanın ardından yarı finale çıktı. Bu turda Rusya karşısında; Sıla Ersin, Muhammed Demirel, Habibe Afyonlu ve Musa Şimşek ile tatamiye çıkan karma milli ekip mücadeleyi 4-0 galip tamamlayarak adını finale yazdırdı. Altın madalya ve şampiyonluk için Romanya ile karşılaşan judokalar; Muhammed Demirel, Ayten Mediha Yeksan, Musa Şimşek ve Hilal Öztürk rakiplerini yenerek skoru 4-0'a getirdi ve Türkiye, yenilgisiz Avrupa şampiyonu oldu.
(İHA)
Kaynak: İHA
Avrupa , Romanya , Güncel

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