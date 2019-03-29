Judo Ümit Milli Takımı Rusya'ya Gitti

ANKARA/ DHA
Ümitler Avrupa
Kupası'nda mücadele edecek olan Ümitler Judo Milli Takımı, 8 sporcuyla Rusya
'ya gitti.
Tula kentinde 2 sürecek şampiyona sonrası 8 erkek judoka, 3 Nisan tarihine kadar aynı şehirde ortak çalışma kampına katılacak.
Ümitler Avrupa Kupası'nda Ay-yıldızlı judogilerle tatamiye çıkacak isimler şöyle:
50 kiloda Uluer Göç ve Enes Çakan, 55 kiloda Talha Büyükeser, 60 kiloda Berat Bahadır ve M. Ali Demirel
, 73 kilda M. Hüdai Özgürbüz ve Musa Şimşek
, 81 kiloda C. Ata Demirtaş.
Spor
Kaynak: DHA