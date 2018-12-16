Judocu Vedat Albayrak Bronz Madalya Kazandı

Çin
'in Guangzhou
kentinde düzenlenen Masterler müsabakalarında erkekler 81 kiloda milli judocu Vedat Albayrak, Rus rakibi Khubetsov'u yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Judoda uluslararası takvimdeki son müsabaka olan ve Çin'in Guangzhou kentinde yapılan masterler karşılaşmalarında erkekler 81 kilodaki Vedat Albayrak, bronz madalya kazandı. İlk turu bay olarak geçen Vedat Albayrak, ikinci turda da Kazak rakibi maça çıkmayınca çeyrek finale yükseldi. Bu turda Hollandalı de Wit'e yenilen Albayrak, repesaja kaldı. Rus rakibi K. Khalmurzaev'i altın skorda waza-ari ile milli sporcu, bronz madalya için yine Rus Khubetsov ile mücadele etti. Rakibini üçüncü ihtar sonunda ipponla yenen Albayrak madalyanın sahibi olarak, üçüncülük kürsüsüne çıktı ve bronz madalyayı boynuna taktı. - İSTANBUL
Guangzhou,Çin Halk Cumhuriyeti
16 Aralık 2018 Pazar 16:24