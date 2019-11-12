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Judoculara spor malzemesi dağıtıldı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas Farabi Gençlik Merkezi Spor Kulübündeki sporculara spor malzemesi dağıtıldı.

12.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:15Judoculara spor malzemesi dağıtıldı
Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından Sivas Gençlik Merkezi Spor Kulübündeki sporculara spor malzemesi dağıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporculara spor malzemesi dağıtımı aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Sivas Farabi Gençlik Merkezi Spor Kulübü Judo takımına, spor malzemesi dağıtıldı. Devlet malı ile ilgili hadislerle devlet malına olan hassasiyet sunumu yapıldıktan sonra imza karşılığı sporculara 20 eşofman takımı ve 20 spor ayakkabısı dağıtımı yapıldı.

Malzeme dağıtımı ile ilgili bilgi veren Judo antrenörü Hakan Cebeci, emeği geçenlere teşekkür ederek; "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından Farabi Gençlik Merkezi Spor kulübündeki sporcularımıza spor malzemeleri verildi. Malzemelerin alımında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sporcularımız bu malzemeleri inşallah güzel şekilde kullanacaklar" dedi. - SİVAS

Farabi, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (1)
MAHMUT TUNCER:ah be sivaslı olmak var bide sinoplu olmak var kuşağa 120 lira veriyoruz yav adamlara full nike ayakkabı eşofman seti veriyorlar süper ya
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