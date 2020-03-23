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Judoculardan "evde kal ama hareketsiz kalma" çağrısı

Gerze ve Erfelek Halk Eğitim Merkezi Judo Takımı sporcuları dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de saran korona virüsü salgını nedeniyle devletin uyguladığı "evde kal" çağrısına duyarsız kalmadı.

23.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:11
Judoculardan
Gerze ve Erfelek Halk Eğitim Merkezi Judo Takımı sporcuları dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de saran korona virüsü salgını nedeniyle devletin uyguladığı "evde kal" çağrısına duyarsız kalmadı.

Ülkenin dört bir yanında yapılan "evde kal" çağrısına Gerze ve Erfelek Halk Eğitim Merkezi Judo Takımı sporcuları da katıldı. Evde kalarak hem kendilerinin hem de çevredeki insanların sağlığını düşünen sporcular, herkesi evde kalmaya ama hareketsiz kalmamaya davet ettiler.

Antrenmana gidemeyen sporcular "Evde Kal, Hareketsiz Kalma Spor Eve Sığar" sloganıyla evde kalmanın hareketsiz kalınmasına engel olmadığını söyleyerek evde antrenman yaparak video çektiler.

Çektikleri videoları hocaları ile paylaşan judo sporcuları "Evde Kal, Hareketsiz Kalma Spor Eve Sığar" sloganıyla tüm vatandaşların evde kalmalarını ama hareketsiz kalmamalarını gerektiğini belirttiler. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler : Erfelek, Gerze, Spor

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