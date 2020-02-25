Judocularımız Her Kategoride Başarılı

Judocularımız, son olarak Antalya 'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Judo Grup Müsabakalarında 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak, önemli bir başarıya daha imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Judo Grup Müsabakaları 22-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Antalya ilinde yapılan müsabakalarda 12 ilden toplamda 207 sporcu mücadele etti. Şampiyonaya Manisa ile birlikte Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, İzmir, Karaman, Kütahya, Mersin ve Muğla illeri katıldı. Şampiyonada, Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun Judo takımı sporcuları 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Dereceye giren sporcularımız;

Ümit ÇIRPAN42 kg 1.si

İbrahim ÖZÇİÇEK55 kg 1.si

Mehmet ALTAŞ46 kg 2.si

Mustafa Yağız KARACA50 kg 3.sü

Dereceye giren sporcularımız, 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Sinop ilinde yapılacak olan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda kulübümüzü ve ilimizi temsil edecek.