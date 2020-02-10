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Judocularımızdan 2 Altın Madalya

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun judocuları, Denizli'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarında 2 altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

10.02.2020 17:01 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:01Judocularımızdan 2 Altın Madalya

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakaları 08-09 Şubat 2020 tarihlerinde, 'de gerçekleştirildi.

Müsabakalara 'nın yanı sıra İzmir, Afyonkarahisar, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Denizli, Uşak, Aydın illerinden toplam 105 sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun judo takımı sporcuları, müsabakalarda 2 altın madalya kazanarak, büyük bir başarı kazandı. Bu sonuçla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcularımız, 07-08 Mart 2020 tarihlerinde Balıkesir'de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final müsabakalarında kulübümüzü ve ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.


Denizli, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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