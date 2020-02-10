Judocularımızdan 2 Altın Madalya

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakaları 08-09 Şubat 2020 tarihlerinde, Denizli 'de gerçekleştirildi.
Müsabakalara Manisa 'nın yanı sıra İzmir, Afyonkarahisar, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Denizli, Uşak, Aydın illerinden toplam 105 sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun judo takımı sporcuları, müsabakalarda 2 altın madalya kazanarak, büyük bir başarı kazandı. Bu sonuçla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcularımız, 07-08 Mart 2020 tarihlerinde Balıkesir'de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final müsabakalarında kulübümüzü ve ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.