Judoda Balkan madalyası

Balkan Judo Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Balkan Şampiyonası 08-09 Haziran 2019 tarihleri arasında Bosna Hersek' in Zvornik şehrinde yapıldı. Şampiyonada Türkiye ile birlikte Romanya, Yunanistan, Bulgaristan,Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya olmak üzere 9 ülkeden toplamda 236 sporcu mücadele etti. Şampiyonada milli takım adına Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Niyazi Gökçen mücadele etti. Genç sporcu, 73 kg'da 3. olarak önemli bir başarıya imza attı.

Kaynak: Bültenler