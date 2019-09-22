Judoda Balkan şampiyonluğu

Karadağ
'da düzenlenen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye
, 13 madalyayla takım halinde şampiyon oldu.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Budva kentindeki şampiyonada milli sporcular, 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Türkiye'yi birinciliğe taşıdı.
Türkiye'nin ardından Romanya 5 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalyayla ikinci, Bosna Hersek de 2 altın, 3 gümüş ve 10 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.
Şampiyonanın son gününde tatamiye çıkan kadınlar 63 kiloda Fidan Ögel ve +70 kiloda Duygu Dirgen kazandıkları altın madalyayla birincilik kürsüsünde yer aldı.
Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, Ümitler Balkan Şampiyonası'nı izleyenler arasında yer alırken, 63 kiloda dereceye giren sporcuların madalyalarını takdim etti.