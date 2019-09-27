Judoda habibe afyonlu dünya şampiyonu, musa şimşek dünya ikincisi

Ümitler Dünya Şampiyonası'nda; kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu altın madalya kazandı. Aynı turnuvada erkekler 73 kiloda mindere çıkan Musa Şimşek ise gümüş madalyanın sahibi oldu.Kazakistan'ın Almati kentinde düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nın 3'üncü gününde Habibe Afyonlu, final müsabakasında Japon rakibi Airi Yazawa karşısında en hızlı ipponunu elde ederek şampiyonluğunu ilat etti. İlk turu bay geçen Habibe Afyonlu, şampiyonada tüm maçlarını ipponla kazanmayı başardı. Turnuvanın 2'nci turunda Kanadalı Emma Caldwell'i, 3'üncü turda Hollandalı J. Van Lieshait'i, çeyrek finalde Hırvat Katarina Kristo'yu ve yarı finalde Belçikalı Alessia Corrao'yu mağlup eden Habibe Afyonlu finale yükseldi. Final müsabakasında Japon rakibi Airi Yazawa'yı 23 saniyede ipponla mağlup eden Afyonlu, organizasyonda Türkiye'ye 2'nci altın madalyasını kazandırdı.MUSA ŞİMŞEK GÜMÜŞ MADALYA KAZANDITürkiye'yi erkekler 73 kiloda temsil eden Musa Şimşek ise ilk turda maç yapmadı. 2'nci turda Kazak Atabek Turlybayev'i waza-ari puanıyla yenen Musa; 3'üncü maçında İtalyan Manuel Vinci'i ve çeyrek final karşılaşmasında da Tacikistanli Ganijan Ganiev'i ipponla yenerek adını yarı finale yazdırdı. Şimşek, bu turda Brezilyalı Gustavo Gomes'i de waza-ari ile yenerek finale yükseldi. Dünya şampiyonluğu ve altın madalya için karşılaştığı Çekyalı Adam Kopecky'a yenilen Musa Şimşek gümüş madalyanın sahibi olarak 2'ncilik kürsüsüne çıktı.57 kiloda Özlem Yıldız ilk turu bay geçti. 2'nci maçında İtalyan Sara Lisciani'iyi ipponla (3 shido) yendi. Çeyrek final müsabakasında Brezilyalı Sarah Souza'ya yenilen Yıldız repesaja kalırken bu turda Hollandalı Alexe Wagemaker ile karşılaştı. Rakibine yenilen Özlem Yıldız, 7'nci oldu.63 kiloda Ayten Mediha Yeksan ilk turu bay geçti. 2'nci maçında Kanadalı Jordann Warner'i ipponla yendi. 3'üncü tur maçında Ukraynalı Yuliia Kurcenko'ya altın skorda yenildi ve elendi.Şampiyonada yarın kadınlar +70 kiloda Hilal Öztürk ilk turu maç yapmadan geçecek ve 2'nci turda rakibini bekleyecek. Erkeklerde ise, +90 kiloda Münir Ertuğ ilk turda Kazak Bakhtiyar Surtebayev ile mücadele edecek.- Ankara