Judoda şampiyon olan Figen Ögel, Manisa'nın gururu oldu

Manisa
Büyükşehir Belediye spor
, Ümitler Balkan Şampiyonu olan sporcuları Milli Judocu Fidan Ögel'i kutladı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Judo Branşı Sorumlusu Tanju Balatlı yaptığı açıklamada, Balkan Judo Federasyonu tarafından 21-22 Eylül 2019 tarihlerinde Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Ümitler Balkan Şampiyonası'nda sporcuları Fidan Ögel'in 63 kiloda şampiyon olduğunu kaydetti.
Balkan şampiyonasına 10 ülkeden 200'ün üzerinde sporcu katıldığını belirten Balatlı şunları kaydetti:
"Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak tüm spor branşlarına büyük önem veriyoruz. Sporcularımız da bu noktada verdiğimiz desteği karşılıksız bırakmıyorlar. Son olarak Balkan şampiyonu olan kızımız Fidan Ögel'i yürekten kutluyoruz."