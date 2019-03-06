Judoda Şampiyonluklara Ambargo Koydu

Kaynak: AA

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başladığı judoda, 4 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan yüzde 50 görme engelli Ruken Adıgüzel'in (16) hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak.Kızıltepe Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10'uncu sınıfta okuyan Ruken Adıgüzel, çocuk yaşta kendisi gibi albino hastası ağabeyine özenerek judoya başladı.Bu süreçte derslerini aksatmadan fırsat buldukça evde, okulda ve spor salonunda idman yapan Ruken, 2016 yılından bu yana kısıtlı imkanlarla katıldığı organizasyonlarda Türkiye şampiyonu olmayı başardı.Son olarak geçen ay Karaman'da düzenlenen müsabakada gençler ve ümitlerde çıktığı 21 maçın tamamını kazanan Ruken, bir kez daha Türkiye şampiyonu oldu.Ruken'in hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılarak hem Türk bayrağını dalgalandırmak hem de engellilerin başarısını göstermek.- "Judo insanlarla iletişimimi sağladı"Ruken Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, judo ile ilgilenen ağabeyine özenerek öğretmeninin de desteğiyle bu spora başladığını söyledi.2016 yılında katıldığı yarışmalarda ümitler ve yıldızlar kategorisinde Türkiye birincilikleri aldığını aktaran Ruken, judonun kendisi için çok şey ifade ettiğini belirterek, "Sınıf öğretmenim ve antrenörüm Özge hoca beni daha çok ısındırdı. Daha sonra beden eğitiminden Ramazan ve Şakir hocalarımla güç kondisyonunu yaptık. Judo benim için savunmayı ifade ediyor. Judo aynı zamanda benim insanlarla iletişimimi sağladı. Judo denilince kelimeler kifayetsiz kalıyor." diye konuştu."Türkiye birincisi olmak ayrı bir şeref, ayrı bir gurur""Türkiye birincisi olmak ayrı bir şeref, ayrı bir gurur." diyen Ruken, bir yandan sevinç bir yandan da heyecan duyduğunu dile getirdi.Judonun kendisini zorlamadığını, sadece imkanlar yönünden zorlandığını anlatan Ruken, "Bazen çalıştıracak kimse bazen de malzemelerimiz olmuyor. Malzeme açısından çok zorlanıyoruz. Judo kıyafetim yok. Turnuvaya tekvando elbiseleriyle katıldım." diye konuştu."Bütün engelliler spor yapmalı"Sporun engel tanımadığına işaret eden Ruken Adıgüzel, engellilere spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.Ruken, toplumda engellilerle ilgili anlayışın değişmesi gerektiğine dikkati çekerek "Engellidir hiçbir şey yapamaz, deniyor. Ama bakarsınız dünyada en iyi yüzücü bile engelliydi. Engelli değil, özel çocuklar onlar. Bence bütün engelliler spor yapmalı, topluma engellilerin gücünü göstermeliler." ifadelerini kullandı.Gelecek yıl da birincilik elde ederek milli takım kampına katılmayı arzu ettiğini aktaran Ruken, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak istediğini kaydetti.Ruken, "Orada İstiklal Marşı'nı dinletmek ve bayrağımızı gururla dalgalandırmak istiyorum." ifadesini kullandı.Hem okulu hem de judoyu başarıyla sürdürdüğünü anlatan Ruken, olimpiyatlara da en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştığını belirtti.Ruken Adıgüzel, en büyük destekçisi olan ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti."Kızımız gururumuz"Anne Müjde Adıgüzel de 3'ü albino hastası 5 çocuğu olduğunu belirterek, Ruken'in başarısıyla gururlandıklarını söyledi.Ailesi olarak her zaman Ruken'in destekçisi olacaklarını ifade eden Adıgüzel, "Her sene birinci oluyor, madalya alıp geliyor. Kızımız gururumuz. Kızım hırslı ve çok çalışkan. Küçükken de ev eşyalarını kırıyordu. 4 yıldır Türkiye birincisi. Başarılarının devam etmesini istiyoruz. İnşallah dünya birincisi de olur. Yapacağına inanıyoruz." diye konuştu.Ruken başarısıyla örnek olduOkul müdürü İsmail Atay da öğrencileri Ruken'in üst üste şampiyonluğunun tesadüf olmadığını vurguladı.Ruken'in 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da başarılı olacağına inandıklarını aktaran Atay, öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade etti.Ruken'in başarısının diğer öğrencilere de örnek olduğunu anlatan Atay, şöyle konuştu:"Ruken'in başarısından sonra öğrencilerimizin yoğun talebi var, judo yapmak istiyorlar. Bu konuda ilgili öğretmenlerimize başvurduk. İnşallah önümüzdeki yıl diğer branşlara ek olarak judoda da çalışmalarımızı başlatacağız."