Judoda yıldızlar Ankara il seçmeleri yapıldı

Judoda yıldızlar kategorisinde Ankara il seçme müsabakaları, Türkiye Judo Federasyonu'nun hizmet binasında bulunan spor salonunda yapıldı.

Ankara'daki yıldızlar il seçme müsabakalarına 38 kadın, 37 erkek judocu katıldı. Judo Federasyonu İl Temsilciliği'nin organize ettiği müsabakalarda sporcular kürsü mücadelesi verdi.

Kilolarında dereceye girenlere madalyaları Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Kurt ve Judo Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Hüseyin İşleyen tarafından verildi.