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Judoda yıldızlar Ankara il seçmeleri yapıldı

Judoda yıldızlar kategorisinde Ankara il seçme müsabakaları, Türkiye Judo Federasyonu'nun hizmet binasında bulunan spor salonunda yapıldı.

07.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:49 Judoda yıldızlar Ankara il seçmeleri yapıldı

Judoda yıldızlar kategorisinde il seçme müsabakaları, Judo Federasyonu'nun hizmet binasında bulunan salonunda yapıldı.

Ankara'daki yıldızlar il seçme müsabakalarına 38 kadın, 37 erkek judocu katıldı. Judo Federasyonu İl Temsilciliği'nin organize ettiği müsabakalarda sporcular kürsü mücadelesi verdi.

Kilolarında dereceye girenlere madalyaları Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Kurt ve Judo Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Hüseyin İşleyen tarafından verildi.



Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: DHA

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