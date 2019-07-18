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Judy Filmi

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18.07.2019 13:54 Judy Filmi
1968 kışında, Garland'ın 'Oz Büyücüsü'ndeki ikonik Dorothy rolünü oynamasının üzerinden 30 yıl geçmiştir. Talk of the Town performansları için çalkantılı Londra'ya gelen Garland, arkadaşlarıyla ve hayranlarıyla yeniden bir araya gelmenin coşkusunu yaşarken, bir yandan da gece kulübünün yönetimiyle çatışmaktadır. İleride 5. kocası olacak Mickey Deans'in hayatına girişiyle birlikte, Garland için her şey daha parlak görünmeye başlar. Ancak 47 yaşının 45 yılında çalıştıktan sonra, çok yorgun ve hassastır. Hollywood'a feda edilen çocukluğunun anıları ve çocuklarının yanına, eve dönme isteği Garland'ın zihnine gölge düşürmektedir.


Yönetmen: Rupert Goold
Senaryo: Tom Edge, Peter Quilter
Oyuncular: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Rufus Sewell, Michael Gambon, Finn Wittrock, Bella Ramsey
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Judy
Yapımcı Firma: BBC Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 118 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 03.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com
Hollywood, Yönetmen, Londra, Sinema

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