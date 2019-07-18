Judy Filmi

1968 kışında, Garland'ın 'Oz Büyücüsü'ndeki ikonik Dorothy rolünü oynamasının üzerinden 30 yıl geçmiştir. Talk of the Town performansları için çalkantılı Londra
'ya gelen Garland, arkadaşlarıyla ve hayranlarıyla yeniden bir araya gelmenin coşkusunu yaşarken, bir yandan da gece kulübünün yönetimiyle çatışmaktadır. İleride 5. kocası olacak Mickey Deans'in hayatına girişiyle birlikte, Garland için her şey daha parlak görünmeye başlar. Ancak 47 yaşının 45 yılında çalıştıktan sonra, çok yorgun ve hassastır. Hollywood
'a feda edilen çocukluğunun anıları ve çocuklarının yanına, eve dönme isteği Garland'ın zihnine gölge düşürmektedir. Yönetmen:
Rupert GooldSenaryo:
Tom Edge, Peter QuilterOyuncular:
Renée Zellweger, Jessie Buckley, Rufus Sewell, Michael Gambon, Finn Wittrock, Bella RamseyFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
JudyYapımcı Firma:
BBC FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
118 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
03.01.2020Judy Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.