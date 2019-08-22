Juevenile Markasının Yeni Cilt Bakım Ürünleri Geniş Kapsamlı Bir Lansman ile Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Sektörün oldukça geniş bir yelpazeye sahip olması ve ürün talebinin her geçen gün artacak kapasitede olması nedeni ile her geçen gün piyasaya yeni kozmetik ürünleri ve markaları çıkıyor. Bu durum da kullanıcıları sevindirdiği gibi farklı ürünlerle tanışmalarından dolayı da ayrı bir memnuniyet veriyor.Kozmetik markalarında son dönemlerde piyasada yeni yeni adını duyuran markalar arasına en son Juevenile de katıldı.

Bundan Sonraki Satış ve Dağıtım Noktası Türkiye Olacak

Birçok farklı üründe geliştirme çalışmaları yaparak kozmetik sektörüne iddialı bir giriş yapmayı başaran Juevenile, Türkiye'de satış pazarına girdiğini düzenlediği geniş kapsamlı bir organizasyon ile sevenlerine duyurdu. Juevenile markası normalde üretimlerini Fransa'da yapan ve dağıtımlarını büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirmesine rağmen Türkiye pazarında da önemli bir yer edinmeye çalıştığını belirtti. Türkiye'de geniş bir kitleye ulaşma hedefine sahip olan markanın Türkiye'de elde edilecek satış rakamlarına da oldukça güvendiği belirtildi. Sektörde farklı bir tarz yaratmak isteyen Juevenile, ürün kalitesi ile de sektöre yenilikçi bir hava getireceğini bildirdi.

Juevenile Yönetim Kurulu'ndan Gelen Önemli Açıklamalar

Ürünlerin tanıtımının gerçekleştiği lansman gecesinde markanın Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı ve gecelerde birçok açıklama yapıldı.Bu açıklamalarda daha önce dünya genelinde yapılan üretimlerden ve ürün satışının gerçekleştiği ülkelerden gelen memnuniyetlerden bahsedildi.Orta Doğu'da ve Avrupa genelinde yüksek kalitede ürünler sattıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Aynur, yeni aldıkları bir karar ile Türkiye pazarına da girmeye karar verdiklerini açıkladı.Bundan sonraki dönemde Türkiye'deki satışlarına ağırlık vereceklerini söyleyen Aynur, buna ek olarak yapılacak ihracatların birçoğunun da Türkiye üzerinden gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi. Üretimin de büyük kısmını Türkiye'de yapmak istediklerini belirten yönetim Kurulu Başkanı, hammadde temininin yurtdışından yapılacağını ve üretim için Türkiye'ye sevk edileceğini belirtti.

Ürünler Sağlık Bakanlığı Onaylı Olarak Satışa Sunulacak

Üretim aşaması için gerekli olacak her türlü belgenin de önemine vurgu yapan Ayhan, insan sağlığı üzerinde etki yaratmayacak maddelerin kullanımına ilişkin olarak gerekli tüm raporların Sağlık Bakanlığı'ndan sağlanacağını açıkladı. Böylelikle hiçbir üründe alerjik reaksiyon yaşanmayacağını ve ürünlerini güvenle satış için müşterilerine sunabileceklerini sözlerine ekleyerek açıklamalarını sonlandırdı. Juevenile Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Aynur, aynı zamanda Türkiye'de bugüne kadar yaptığı işlerle de biliniyor.

Çok Yakın Bir Zamanda Türkiye'de Satış Tezgâhlarında Yerini Alması Bekleniyor

Şu an aktif halde satışlarını internet üzerinden gerçekleştiren Juvenile, markanın ürünlerinden almak isteyen müşterilerini internet sitesine yönlendiriyor. Satışların ilerleyen dönemlerde tezgahlarda da yer alacağı belirtiliyor. İlk aşamada sadece internet üzerinden www.jeuvenile.com adresi üzerinden satın alınabilen markanın ürünleri, çok yakın bir dönemde bütün kozmetik raflarında hak ettiği yeri alacak ve müşterileri ile buluşacak. Markanın E- ticaret satış müdürü İrem Genç Aynur ise markanın bütün ürünlerinin en geç 2021 yılı sonuna kadar eczaneler başta olmak üzere birçok firmanın satış katalogları arasında yer alacağına ilişkin bilgiler verdi.

Juvenile Lansman Gecesine Birçok Ünlü ve Fenomen İsimlerden Yoğun İlgi

Markanın Türkiye genelinde resmi tanıtımının yapıldığı lansman gecesine Türkiye'den çok sayıda ünlü ve fenomen katılım sağladı. Birbirinden ünlü isimler ile yapılan birebir röportajlarda markaya ait düşünceler ve kaliteleri hakkında detaylı sohbetler gerçekleştirildi. Deneme ürünleri olarak şu anda piyasada bulunan Juevenile'nin bıraktığı izlenimler ünlü isimlere tek tek soruldu. Satışa sunulacak ürünlerin tek tek tanıtımının yapıldığı gecede en büyük ilgiyi ise arındırıcı yüz peeling ürün grupları aldı. Cilt bakım setleri standında yer alan ve cildi temizleyerek arındırdığı bilinen peeling ürünleri, yeni bir görünüm kazandırma özellikleri ile de oldukça yüksek beğeni topladı. Cilt üzerinde oldukça yüksek bir etki bırakma performansına sahip ürünlerin şimdiden yoğun ilgi görmesi ise markanın temsilcilerini oldukça mutlu etti.

Ünlüler Cilt Bakımına Yeterli Zaman Ayıramıyor

Birçok ünlü gecede yaptığı söyleşilerde aşırı yoğunluğa bağlı olarak ciltlerine gerekli özeni gösteremediklerini belirtti. Günlük koşuşturmacalardan kendilerine vakit ayıramadıklarından dert yanan ünlüler, Juevenile bakım ürünlerinin devamlı kullanıma bağlı olarak 3 dakika içerisinde ciltte olumlu etkilere sahip olabileceğini düşündüklerini söylediler.

Juevenile Ürün Gruplarında Yer Alan Ürünler

Juevenile kozmetik ürünlerinin en geniş çapta satışa sunduğu ürün grupları cilt bakım kitleri/ setleridir. Marka ilk aşamada Türkiye pazarına 3 ürün sunmuştur. İlerleyen süreçlerde ürün yelpazesinin genişleyeceğine dair verilen bilgiye ek olarak şu an bu 3 ürünün satışının aktif olarak başladığı da edinilen bilgiler arasında yer alır.

Nemlendirici/ Detoks Etkili Cilt Bakım Setleri

Nemlendirici Cilt Bakım Seti arasında başta arındırıcı peeling krem ürünleri gelir. Badem özü parçaları ile zenginleştirilen krem peeling ürünleri cildi derinlemesine temizlerken aynı zamanda da ferahlık katar. Cildin ihtiyaç duyduğu nem dengesini başarı ile sağlayan peeling ürünleri cilde oldukça sağlıklı bir görünüm kazandırır. Cilt yüzeyinde bulunan her türlü ölü hücre de bu peeling ile canlanır.

Yüz Temizleme köpükleri içerisinde organik olarak aloe vera bulundurur ve cilt yüzeyinde temizleme işlevi görerek cildi 24 saat etkili bir koruma altına alır. Cilt yüzeyinde meydana gelecek siyah noktalara karşı da oldukça etkin bir koruma sağlayan temizleme köpükleri yüz genelinde komple kullanılabilen ve güven veren temizleme ürünleri arasında yer alır.

Nemlendirici bakım kremleri ise Hyaluronic Asit ile cildi pürüzsüz bir görünüme kavuşturur. Ek olarak cildin nem dengesini 24 saat boyunca korur.

Yağlı Ciltler İçin Akne Karşıtı/ Giderici Cilt Bakım Setleri

Akne Giderici Cilt Bakım Seti içerisinde cildi temizleyici ürünler ve akne giderici krem yer alır. Yağlı ciltler için özel olarak tasarlanan cilt bakım ürünleri cilt yüzeyindeki fazla yağı alarak cildin ideal yağ dengesine kavuşmasını sağlar. Ölü hücrelerin tamamen yok edildiği bakım setlerinde akne problemini gidermeye yardımcı olacak cilt ürünleri de yer almaktadır. Devamlı makyaj yapmaya bağlı olarak ciltte oluşan her türlü kir ve leke, ciltten arındırılır ve cilt aydınlık bir görünüm kazanır.

Canlandırıcı tonikler ile sağlanan parlak görünüm gün boyunca devam eder. Doğal besleyicilere sahip cilt ürünleri cildin ihtiyacı olan günlük bakımın büyük bir çoğunluğunu karşılar.

Leke Karşıtı Cilt Bakım Setleri

Juevenile Leke Karşıtı Cilt Bakım Seti gruplar halinde piyasaya sunulan ürünlerdir.Glikolik Asit özellikli yüz temizleme köpükleri ciltteki sağlıksız derilerin düzelmesine ve leke görünümlerinin azalmasında yardımcıdır.Cilt üzerinde beyazlatıcı etkiye sahip olan bakım setleri cilt üzerindeki tüm renk farklılıklarını yok eder ve cildi tek renkli bir görünüme kavuşturur. Sivilce kaynaklı lekeler, güneş lekeleri de cilt yüzeyinden temizlenir ve yok olur.