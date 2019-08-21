Juevenile Türkiye'de Satışa Çıkacak Ürünleri İçin Tanıtım Gecesi Düzenledi

Yeni çıkan ürünler ve markalar her müşterinin ilgisini çekmekle birlikte her marka için de potansiyel bir pazarda yer bulma imkânı sunuyor.

Türkiye'ye Giriş Yapan En İyi Kozmetik Markası Juevenile

Bugüne kadar aktif ticaret hayatını yurtdışında yapmayı tercih eden Juevenile, Türkiye'deki kozmetik pazarında da ciddi bir yer edinmek için artık çalışmalarına Türkiye'de devam edeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkeye satış gerçekleştiren marka Türkiye'de açacağı üretim alanları ile Türkiye kozmetik pazarında da yer almak istediğini duyurdu. Türkiye'deki kozmetik satış rakamlarına bakıldığında ciddi bir paya sahip olduğunu gören Juevenile iddialı olduğu birçok ürün ile piyasaya girerek yarışta ben de varım dedi.

Juevenile Tanıtım Lansman Gecesi

Markanın ürünlerinin Türkiye'de tanıtılması için düzenlenen gece oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'den de çok sayıda ünlü ve fenomenin katıldığı lansman gecesi şahane bir şekilde tamamlandı ve firma adını Türkiye'de duyurdu. İlk etapta satışların internet üzerinden gerçekleşeceği açıklansa da ilerleyen dönemlerde aktif olarak bütün kozmetik firmalarında ve eczanelerde ürünlerin satışa sunulacağı açıklandı. Firmanın internet sitesi olan https://www.jeuvenile.com/ şuan ilk etapta birkaç ürün ile resmi olarak satışa başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Aynur'un da katılımları ile gerçekleşen lansmanda ürünlere ait detaylı tanıtımlara da yer verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Geceye Özel Açıklamalar

Juevenile Yönetim kurulu Başkanı Altuğ Aynur, misafirlere kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında yer verdiği konular arasında Türkiye'nin kozmetik sektörüne gösterdiği ilgi nedeni ile böyle bir karar verdiğini aktardı. Başkanın yaptığı açıklama ile Türkiye genelinde yapacağı satışlara ek olarak dünya genelinde yapılan bütün satışları da Türkiye üzerinden gerçekleştireceği öğrenildi. Dünya genelinde oldukça büyük satış rakamlarına ulaşan Juevenile kozmetik ürünlerinin Türkiye'de de kısa zaman içerisinde satışa sunulmasını istediğini belirten Aynur, Gördüğü büyük ilgi karşısında da oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

Üretilen bütün ürünlerin gerekli testlerden geçirilerek piyasaya sunulacağını bildiren Aynur, bunun için Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı ve her ürünlerin dermatolojik testlerden geçtikten sonra raflarda yerini alacağına vurgu yaptı.

Juevenile'nin Çıkardığı Cilt Bakım Ürün Grupları

Juevenile'nin Türkiye genelinde satışa çıkardığı ürün gruplarında ağırlıklı olarak cilt bakım setleri yer alıyor. Her cilt tipine uygun olarak geliştirilen cilt bakım ürünleri hem cilt yüzeyini derinlemesine temizliyor hem de gerekli bakım ihtiyacını sağlıyor.3 farklı grupta sunulan ürünler ile satışına başlayan marka ilerleyen süreçlerde farklı ürün gruplarını da Türk pazarına sunmayı planlıyor.

1.Nemlendirici Etkili ve Detoks Özellikli Cilt Bakım Seti

Nemlendirici Cilt Bakım Setinde 3 farklı ürün bulunur. Bu ürünler cilt üzerinde sahip oldukları etken maddeler ile derinlemesine bir bakım sunar.

Arındırıcı Peelingler: Arındırıcı peeling ürünleri içerisinde badem özü parçacıkları ve Hindistan yağı bulundurur.Cildin ihtiyacı olan nem dengesini sağlayan bu ürünler cilt yüzeyinde gün boyu aktif koruma sağlar. Cildin pürüzsüzleşmesine ciddi katkı sağlayan bu ürünler cilde sağlıklı bir görünüm katar. Arındırıcı peelingler ile ciltte bulunan her türlü ölü hücre tekrar yenilenir ve canlanır.

Arındırıcı peeling ürünleri içerisinde badem özü parçacıkları ve Hindistan yağı bulundurur.Cildin ihtiyacı olan nem dengesini sağlayan bu ürünler cilt yüzeyinde gün boyu aktif koruma sağlar. Cildin pürüzsüzleşmesine ciddi katkı sağlayan bu ürünler cilde sağlıklı bir görünüm katar. Arındırıcı peelingler ile ciltte bulunan her türlü ölü hücre tekrar yenilenir ve canlanır. Yüz Temizleme Köpükleri: Yüz temizleme köpükleri içerisinde organik Aloe Vera ile ciltte derinlemesine bir temizlik sağlar.Cildin nem dengesini düzenleyen temizleme köpükleri cildi 24 saat boyunca yumuşacık tutar. Buna ek olarak ciltte zamanla meydana gelebilecek siyah nokta oluşumunun da büyük oranda önüne geçer. Cilt yüzeyinde göz çevresi etrafında güvenli bir kullanım sunan köpükler, cilde yumuşak dairesel hareketler ile uygulanır ve tekrar durulanır.

Nemlendirici Bakım Setleri: Juevenile Nemlendirici Bakım setleri içerisinde Hyaluronik Asit bulundurur. Bu asit oranı diğer nemlendiricilere oranla daha etkili bir etki bırakır. Cilt yüzeyini etkili bir şekilde koruyan asitler cilde parlaklık katma konusunda da oldukça olumlu sonuçlar verir.

2. Yağlı Ciltlere Özel Olarak Geliştirilen Akne Karşıtı Bakım Seti

Yağlı ciltlere özel olarak hazırlanan Akne Giderici Cilt Bakım Seti 3 üründen oluşmaktadır. Bu ürünler cilt üzerinde gerekli her türlü bakım işlevini kusursuz olarak yerine getirir.

Yüz Temizleme Jelleri: Juevenile, yağlı ciltler için özel formüller geliştirerek bakım ürünleri hazırlamıştır. Bu ürünler içerisinde BHA (Beta Hidroksi Asitler) bulundurur. Yüz temizleme jellerinin düzenli kullanımı ile ciltte pürüzsüz bir görünüm meydana gelir. Ciltte aşırı yağlanmadan dolayı meydana gelen akneler ciltten kalıcı olarak uzaklaştırılır. Yağ probleminin çözülmesi ile ciltte gözenekler de temizlenerek cilt görünümünde ciddi anlamında bir düzelme meydana gelir. Akne problemi yaşayanlar için BHA içeren bitkisel formüller büyük anlamda başarılı sonuçlar vermektedir.

Juevenile, yağlı ciltler için özel formüller geliştirerek bakım ürünleri hazırlamıştır. Bu ürünler içerisinde BHA (Beta Hidroksi Asitler) bulundurur. Yüz temizleme jellerinin düzenli kullanımı ile ciltte pürüzsüz bir görünüm meydana gelir. Ciltte aşırı yağlanmadan dolayı meydana gelen akneler ciltten kalıcı olarak uzaklaştırılır. Yağ probleminin çözülmesi ile ciltte gözenekler de temizlenerek cilt görünümünde ciddi anlamında bir düzelme meydana gelir. Akne problemi yaşayanlar için BHA içeren bitkisel formüller büyük anlamda başarılı sonuçlar vermektedir. Canlandırıcı Yüz Tonikleri: Juevenile Canlandırıcı Tonik ürünleri ciltte yaşlanma karşıtı her türlü etkiyi başarı ile bertaraf eder. Akne karşıtı bakım uygulamaları konusunda da oldukça etkili ürünlerdir.Ciltte düzenli olarak oluşan makyaj kalıntıları kökten temizlenir ve cilt doğal görünümüne kavuşur.Dermatologların da onayladığı canlandırıcı yüz tonikleri doğal bileşenleri ile ciltte yepyeni bir görünüm sunar. İçerisinde bulunan özel formüller ise ciltte zamanla meydana gelecek akne problemini kalıcı bir şekilde ortadan kaldırır.

Juevenile Canlandırıcı Tonik ürünleri ciltte yaşlanma karşıtı her türlü etkiyi başarı ile bertaraf eder. Akne karşıtı bakım uygulamaları konusunda da oldukça etkili ürünlerdir.Ciltte düzenli olarak oluşan makyaj kalıntıları kökten temizlenir ve cilt doğal görünümüne kavuşur.Dermatologların da onayladığı canlandırıcı yüz tonikleri doğal bileşenleri ile ciltte yepyeni bir görünüm sunar. İçerisinde bulunan özel formüller ise ciltte zamanla meydana gelecek akne problemini kalıcı bir şekilde ortadan kaldırır. Yağlı Ciltler İçin AkneKarşıtı Cilt Bakım Kremi: Juevenile cilt bakım ürünleri arasında yağlı çitlere özel olarak üretilen birçok farklı ürün bulunur. Probiyotik içeren bakım ürünleri ciltteki akneler ile ciddi anlamda savaşır. Cilt üzerinde meydana gelen sivilcelerin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasını sağlayan bakım ürünleri cildi yağ probleminden de kalıcı olarak kurtarır.Yağlı ciltlere özel olarak üretilen bakım kremleri probiyotik özelliği sayesinde ciltte meydana gelen parlak görüntünün de ortadan kaldırılmasını sağlar.

3. Leke Karşıtı Cilt Bakım Seti

Juevenile leke karşıtı cilt bakım seti 3 üründen oluşmaktadır. Bu ürünler lekelere karşı oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlar.