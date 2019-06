"Jules Verne ile Zamanda Yolculuk" oyunu engelli çocuklarla buluştu

Down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan çocukların bilimle tanışması ve bilimsel çalışmaları deneyimlemeleri amacıyla, Sarıyer Belediyesi, Nutty Scientists, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın (İZEV) düzenlediği program kapsamında " Jules Verne ile Zamanda Yolculuk" başlıklı interaktif bilim tiyatrosu sahnelendi.Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İZEV Bağımsız Yaşam Sorumlusu Gözde Aybat, kurum olarak 30 yıldır toplumda engelli olarak tanımlanan farklı bireylerin eğitim almaları ve sosyalleşmeleri için bugüne kadar birçok projeye imza attıklarını hatırlattı.Aybat, aynı zamanda projeler vasıtasıyla Türkiye 'de birçok ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Halen çalışmalarımıza büyük bir hızla devam etmekteyiz. En çok çalışmalarımızda bize güç veren, gençlerimizin çalışmalardaki başarılarıydı. Görev aldıkları projelerde toplum içinde var olduklarını ispatlamaları bize bugün ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor." dedi.Nutty Scientists aracılığıyla ilk kez engelli çocukların interaktif bir bilim tiyatrosunda görev aldığını ve çok mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"İZEV olarak engelli olarak tanımlanan farklı bireylerin sahada aktif olabilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz ve çalışmalarımız her geçen gün hızla büyüyor. Destekçilerimiz de bu yönde çoğalıyor. Bu anlamda ne kadar doğru bir yaptığımızı görmüş oluyoruz. Çok mutluyuz ve bugüne kadar hep şunu söyledik, inandık 'yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvardır', bu anlamda bugünkü organizasyonla engelli çocuklarımızın bilim ve sanatla ilgilenebileceğini ve bu gibi birçok etkinliğe dahil olabileceklerini ispatlamış olduk.""Oyunda, Jules Verne'nin bilim ve edebiyat üzerine fikirlerini tanıtıyoruz"Nutty Scientists Türkiye kurucusu Serkan Aldemir ise Nutty Scientists'in 23 yıllık bir bilim-eğitim projesi olduğuna dikkati çekerek, "Her yıl yaklaşık olarak 10 milyon çocuğa hizmet veren ve bilimi sevdiren bir kurum, kuruluştur. Bizim uyguladığımız faaliyetler içerisinde tiyatronun dışında okullarda programlar, alışveriş merkezlerinde bilim programları ve anne-babalarla birlikte bilim kampları düzenliyoruz. Bu ortam içerisinde de çocuklara bilimi sevdirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.Aldemir, son bir yıldır Türkiye'de çalışma yürüttüklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:"İZEV'le beraber yürüttüğümüz bu proje, engelli ve engelsiz tüm çocuklara bilimi sevdirme ve engelleri kaldırma adına uyguladığımız bir projedir. Bu ilk projemiz, bundan sonra da projelerin devamı gelecek. Bugün ise yaklaşık 300 çocuğa tiyatro gösterisi sunuyoruz. (Nutty Scientists) olarak bizim 20'den fazla tiyatro etkinliğimiz var. Bunlardan bir tanesi olan 'Jules Verne ile Zamanda Yolculuk' oyunumuzla, çocuklarımıza bilim kurgu yazarı Jules Verne'nin bilim ve edebiyat üzerine fikirlerini tanıtıyoruz. Oyunda hem bilim hem sanat hem de edebiyat var ve çocukları bu alanlara teşvik etmeyi amaçlıyor. Çocuklar ayrıca bu oyun aracılığıyla Jules Verne'nin zamanında onun hayal ettiği bilimsel gerçekliklerle tanışacaklar ve sahnede profesyonel oyuncularımızla birlikte deneyimleme imkanına sahip olacaklar."