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Julia suzan demirer, tarsus belediyespor'da

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 2'nci Ligi'nde bu sezon mücadele edecek olan Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu Julia Suzan Demirer ile güçlendirdi.

25.09.2019 11:16Julia suzan demirer, tarsus belediyespor'da
TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 2'nci Ligi'nde bu sezon mücadele edecek olan Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu Julia Suzan Demirer ile güçlendirdi.
Yurt dışında ve Türkiye'de birçok takımda forma giyen 1.87 m boyundaki, 1981 doğumlu Amerika Birleşik Devletleri asıllı Polonyalı uzun forvet, Türk vatandaşı olduğu için yerli oyuncu statüsünde takımdaki yerini alacak. Julia Suzan Demirer, savunmanın yanı sıra hücumda da etkili oyunu ve ürettiği sayılarla dikkat çekiyor.
İddialı bir kadro kuran Tarsus Belediyespor, şu ana kadar Cansu Yetiş, Fatma Bayram ve Selvin Türkmen'in aralarında olduğu oyuncuları kadrosuna kattı.
Bu sezon başarılı olarak bir üst lige çıkmayı hedefleyen turkuaz-beyazlılar, koç Mustafa Secerlioğlu ve teknik ekibinin yönetiminde hırslı bir şekilde sezona hazırlanıyor.



basketbol, Türkiye, Tarsus, Spor

Kaynak: DHA

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