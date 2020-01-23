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Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?

Jülide Ateş eski hali merak ediliyor. Bir dönem güzellik yarışmasına katılarak Türkiye güzeli seçilmişti. Ardından sunuculuk kariyeriyle TV ekranlarına damga vurdu. Jülide Ateş, 1995 yılında Cemal Özgörken ile evlenmiş ve 1996 yılında da boşanmıştır. Jülide Ateş Ali İskeçeli, hayatı, biyografisi...

23.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:17Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?

Ateş, 1991 yılında katıldığı Miss Universe ve Miss World yarışmalarında dokuzunculuk elde etti. Birçok kanalda sunucusu olarak görev aldı. Kariyerine ise TV ile başladı. Ali İskeçeli adında bir oğlu bulunan Jülide Ateş nereli? İşte detaylar...

JÜLİDE ATEŞ KİMDİR?

Başarılı sunucu, subay bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak 1971'de Elâzığ'da dünyaya geldi. 1996'da Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

İlk evliliğini 1995 yılında iş adamı Cemal Özgörkey ile yapan Ateş, 6 ayın ardından boşanma kararı aldı. Daha sonra Sabah gazetesinin Dış Haberler servisinde görev yapan gazeteci Emre İskeçeli ile 11 Temmuz 2001'de Washington'da nikah masasına oturdu. Çiftin, Ali İskeçeli adında bir de oğlu bulunuyor.

STAR HABER İLE TELEVİZYON KARİYERİNE BAŞLADI

Jülide Ateş, 1990 yılında yapılan yarışmada " Güzeli" seçildi. 1991 yılında Miss Universe ve Miss World güzellik yarışmalarında dokuzuncu oldu. İlk televizyon deneyimine 1992'de Star Haber ile başladı. 1 Eylül 1994'te Reha Muhtar'ın ekibi olarak Kanal D'ye geçiş yaptı. 4 Aralık 1994 yılında Reha Muhtar'ın ayrılmasıyla 5 Aralık 1994 tarihinde Emin Çölaşan'ın ekibine dahil olmuştur. 13 Şubat 1995 yılında Kanal D'de yalnız devam etti. 5 Eylül 1995'te Kanal D'den ayrılan Ateş, 1996 yılında TGRT'ye geçti ve 2006'da TGRT'nin satılması nedeniyle kanaldan ayrılmaya karar verdi.

ONUR ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

2000'de Türk Dil Kurumu tarafından "Onur Ödülü"ne layık görülen başarılı iş kadını Ateş, 2007 yılında Kanal 1'e geçse de bir süre sonra ayrıldı. 9 Şubat 2009 tarihinde TRT 2'ye geçti. 2011 yılında CNN Türk'te çalışmaya başladı, sonrasında buradan da ayrıldı. 2012 yılında Star TV'de Celal Pir ile sabahları Bugün isimli haber programını sundu. NTV'ye transfer olmuştur. 16 Temmuz 2014 tarihinde NTV'den ayrıldı. 3 Eylül 2014 tarihinde Habertürk TV ile anlaştı. Turgay Ciner'in Show TV'yi satın almasından sonra Jülide Ateş'i spiker olarak görevlendirdi.

Emre İskeçeli ile Jülide Ateş

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