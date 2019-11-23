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Jülide İskenderoğlu'ndan 'kadına yönelik şiddetle mücadele' açıklaması

Çanakkale AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:46Jülide İskenderoğlu'ndan 'kadına yönelik şiddetle mücadele' açıklaması
AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti'nin iktidara geldiği ilk günden bu yana şiddetle mücadele konusunda sıfır toleransla çok önemli adımlar attığını söyleyen İskenderoğlu, "Kadına karşı şiddeti aslında insanlığa ihanet olarak gören Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Partimiz, iktidara geldiği günden bugüne, şiddetle mücadele hususunda sıfır toleransla çok önemli adımlar atmış ve sayısız düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Önemli olan cinsiyetten öte, insana bakış meselesidir, insana verilen değer meselesidir. Hükümetimiz döneminde kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili büyük mesafeler kat edilerek, birçok düzenlemeler gerçekleştirilmiş ve cezai yaptırımlar artmıştır. Ne zaman, nereden ve kimden gelirse gelsin kadına uygulanan her türlü şiddet ve ayrımcılığa karşı toplumumuzu mücadele ve dayanışmaya davet ediyorum. Kadını, erkeği ve tüm fertleriyle birlikte mutlu, huzurlu, güçlü bir Türkiye hedefimize ulaşmak için çalışmaktayız. Unutmayalım ki sevgi ve saygının her problemi çözeceği gerçeğiyle şiddetin hiçbir türünün yaşanmadığı, kadın ya da erkek farketmez 'önce insan' anlayışının ön plana çıkarıldığı, herkesin insan olma onur ve değerini yaşadığı daha güzel bir dünya dileğiyle" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Jülide İskenderoğlu, Çanakkale, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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