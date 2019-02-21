21 Şubat 2019, 08:54
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Juliet, Naked Filmi

Juliet, Naked Filmi

Juliet, Naked filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Juliet, Naked filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Filmde, Duncan’ın uzun süredir acı çeken sevgilisi Annie ve onun bir zamanlar saygı duyulan ancak artık yıldızı sönen bir şarkıcı olan Tucker Crowe ile yaşadığı kıtalararası aşk hikayesi anlatılıyor.

Jesse Peretz’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Rose Byrne, Chris O'Dowd, Ethan Hawke gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Jesse Peretz
Senaryo: Nick Hornby, Evgenia Peretz, Jim Taylor, Tamara Jenkins
Oyuncular: Chris O'Dowd, Rose Byrne, Kitty O'Beirne, Alex Clatworthy, Lily Brazier, Ko Iwagami, Lily Newmark, Denise Gough, Phil Davis, Ethan Hawke, Azhy Robertson, Eleanor Matsuura , Daniel Shaw, Ayoola Smart, Enzo Cilenti, Frank Owen, Florence Keith-Roach, Mage Rodrigo, Fehinti Balogun, Thomas Gray, Brodie Petrie, Cal Petrie, Megan Dodds, Nina Sosanya, Matt King, Carol Anderson, Georgina Bevan, Annabella Galbally
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Juliet, Naked
Yapımcı Firma: Los Angeles Media Fund (LAMF)
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 97 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 29.03.2019

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Ethan Hawke, Yönetmen, Sinema
Kaynak: InterSinema.com