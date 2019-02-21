Juliet, Naked Filmi

Filmde, Duncan’ın uzun süredir acı çeken sevgilisi Annie ve onun bir zamanlar saygı duyulan ancak artık yıldızı sönen bir şarkıcı olan Tucker Crowe ile yaşadığı kıtalararası aşk hikayesi anlatılıyor.
Jesse Peretz’in yönetmen koltuğunda oturduğu film
in oyuncu kadrosunda Rose Byrne, Chris O'Dowd, Ethan Hawke gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Jesse PeretzSenaryo:
Nick Hornby, Evgenia Peretz, Jim Taylor, Tamara JenkinsOyuncular:
Chris O'Dowd, Rose Byrne, Kitty O'Beirne, Alex Clatworthy, Lily Brazier, Ko Iwagami, Lily Newmark, Denise Gough, Phil Davis, Ethan Hawke, Azhy Robertson, Eleanor Matsuura , Daniel Shaw, Ayoola Smart, Enzo Cilenti, Frank Owen, Florence Keith-Roach, Mage Rodrigo, Fehinti Balogun, Thomas Gray, Brodie Petrie, Cal Petrie, Megan Dodds, Nina Sosanya, Matt King, Carol Anderson, Georgina Bevan, Annabella GalballyFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Juliet, NakedYapımcı Firma:
Los Angeles Media Fund (LAMF)Yapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABD, İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
97 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
29.03.2019Juliet, Naked Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Ethan Hawke, Yönetmen, Sinema
Kaynak: InterSinema.com