Julio Baptista'nın Stellar Yıldızı Vs FC Barcelona

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2007-08 sezonunun 15 maçından sonra Real Madrid, Barcelona karşısında dört sayı üstünlüğüyle LaLiga'nın zirvesindeydi. Bir sonraki oyun Camp Nou'daki El Clásico idi. Julio Baptista galibiyet golünü atarak gösteriyi çaldı. Amaç, topun Raúl, Ruud Van Nistelrooy ve Brezilyalılar arasında havada tutulduğu sansasyonel tek dokunuşlu bir hareketin sonucuydu ve Baptista son dokunuşunu uygularken, sol üst tarafa bir vuruş yaptı. Victor Valdés kalesinin köşesinde. Real Madrid o sezon lig şampiyonluğunu kaldırmaya devam etti.