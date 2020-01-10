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Jumanji: Vahşi Orman filmi konusu nedir? Jumanji: Vahşi Orman oyuncuları ve Jumanji: Vahşi Orman özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Jumanji: Vahşi Orman filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Jumanji: Vahşi Orman konusu, Jumanji: Vahşi Orman özeti ve Jumanji: Vahşi Orman oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Jumanji: Vahşi Orman filminin detayları…

10.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:31

İzleyenleri ekrana bağlayan Jumanji: Vahşi Orman filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jumanji: Vahşi Orman filmini izleyecek olanların merak ettiği Jumanji: Vahşi Orman konusu nedir, Jumanji: Vahşi Orman oyuncuları kimler ve Jumanji: Vahşi Orman özeti gibi konuları inceliyoruz.

JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dört zoraki arkadaş, her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşerek, Jumanji'nin riskli ve tehlikeli dünyasında mahsur kalırlar. Ya hayatlarının en tehlikeli macerasına atılacaklar, ya da sonsuza dek Jumanji'nin içinde kalacaklardır.

1995 yapımı kült film Jumanji'nin devam halkası olan filmin başrollerini Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Nick Jonas üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jake Kasdan otururken, filmin senaryosu ise Scott Rosenberg'e emanet.

JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN OYUNCULARI VE KADROSU

Jumanji: Vahşi Orman : Jake Kasdan

Oyuncular: Karen Gillan, Dwayne Johnson, Missi Pyle, Jack Black, Kevin Hart

Jumanji: Vahşi Orman Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik, Komedi

Jumanji: Vahşi Orman Yapım Yılı: 2017 (119 dk)

Jumanji: Vahşi Orman Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma

Jumanji: Vahşi Orman Senaryo: Chris Van Allsburg, Chris McKenna

Jumanji: Vahşi Orman Yapım Ülkesi: ABD

Jumanji: Vahşi Orman Orijinal Dil: İngilizce

Jumanji: Vahşi Orman Orijinal Adı: Jumanji: Welcome to the Jungle

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Jumanji: Vahşi Orman filmi konusu nedir? Jumanji: Vahşi Orman oyuncuları ve Jumanji: Vahşi Orman özeti!

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