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Juncker: ABD Avrupa'dan araç ithalatına tarife uygulamayacak

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD'nin Avrupa'dan araç ithalatına tarife uygulanması kararını gelecek hafta yürürlüğe sokacağına inanmadığını söyledi.

08.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:32 Juncker: ABD Avrupa'dan araç ithalatına tarife uygulamayacak

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD'nin 'dan araç ithalatına tarife uygulanması kararını gelecek hafta  yürürlüğe sokacağına inanmadığını söyledi.

Sueddeutsche Zeitung'a konuşan Juncker, "(ABD Başkanı Donald) Trump bazı eleştiriler yöneltecektir, ancak araç, araç parçaları ithalatına herhangi bir tarife olmaz; bunu yapmaz" dedi.

ABD'de General Motors, Ford Motor ve Fiat Chrysler'i temsil  eden grubun başkanı Matt Blunt Perşembe günü yaptığı açıklamada, ulusal güvenliğin  korunması çerçevesinde Avrupa'dan araç ve araç parçaları ithalatına  tarife uygulanmasına karşı olduklarını, bunun ekonomiye ve otomotiv sektörüne zarar vereceğini ifade etmişti.

Diğer yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Çin ile bir ticaret anlaşması konusunda uzlaşmaya varma konusunda ABD'nin "çok iyimser" olduğunu açıkladı.

Trump, Grisham'ın açıklamasından önce paylaştığı bir Twitter mesajında, "Bugün borsa çok yükseldi. Yeni bir rekor; tadını çikarın" dedi. Grisham'a göre, eğer bir anlaşma olmasaydı, Trump böyle bir Twitter mesajı paylaşmazdı.

 



Amerika Birleşik Devletleri, Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: DHA

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