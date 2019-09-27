Haberler » Ekonomi » Haber

Juncker: anlaşmasız brexit'in sorumluluğu birleşik krallık'ta

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması durumunda tüm sorumluluğun ülkeye ait olduğunu belirtti.

27.09.2019 10:30Juncker: anlaşmasız brexit'in sorumluluğu birleşik krallık'ta
– Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması durumunda tüm sorumluluğun ülkeye ait olduğunu belirtti.
Juncker, Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michael Barnier'in bir anlaşma oluşturmak için elinden geleni yaptığını ancak bir anlaşma oluşturulamaması durumunda tüm sorumluluığu8n Birleşik Krallık'a ait olacağını söyledi ve ekledi, "Serbest ticaret için bir anlaşma yapmayı hem istiyoruz, hem de buna ihtiyacımız var. Ancak bu bazı İngilizlerin hayal ettiği gibi kendi kendine olmayacak. Benim görev dönemimde imzalanan kimi anlaşmalar yılllarca süren çabalar sonucu elde edildi."


- İstanbul

Jean Claude Juncker, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:09 Antepfıstığı'nda bakım ve budama zamanı
13:56 İki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş görevleri gerçekleştirildi
13:55 Kırsal Kalkınma Yatırımları başvuru tarihi uzatıldı
13:54 Türob/eresin: thomas cook'tan alacağı bulunan otellere kullandırılacak kredinin bir kısmı hibe...
13:52 Gaziantep Ticaret Borsası
13:51 ATO heyetinden ETSO'ya ziyaret
13:41 Y ve genç X kuşağı ABD’nin büyük şehirlerini terk ediyor