Juncker Brexit İçin AB Zirvesi İstedi, Tusk Barnier ile Görüşecek

AB
Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker
, Birleşik Krallık
hükümetinin taslak Brexit anlaşmasına onay vermesi sonrasında, Avrupa Birliği
'nin Birleşik Krallık'ın da katılacağı bir "Brexit zirvesi" toplamasını önerdi. Twitter
üzerinden açıklama yapan Juncker, "Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden düzenli şekilde geri çekilmesi konusunda müzakerelerde kararlı, belirleyici ilerlemenin sağlandığını ifade eden bir mektubu gönderdim" dedi.
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk
da, AB Komisyonu'nun Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier ile bugün Türkiye
saati ile 09.50'de bir araya geleceğini duyurdu.
Yapılacak görüşmede, Barnier'in Tusk'a Birleşik Krallık ile Brexit müzekerelerinde "belirleyici, kararlı ilerleme" sağlandığını söylemesi ve bunun Tusk'ın Brexit anlaşmasının onaylanması için "olağanüstü bir AB liderler zirvesi" çağrısı yapmasına olanak vermesi bekleniyor. - İstanbul
Jean Claude Juncker,Birleşik Krallık,Avrupa Birliği
15 Kasım 2018 Perşembe 08:00