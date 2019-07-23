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Jungle Cruise Filmi

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23.07.2019 10:54 Jungle Cruise Filmi
Jaume Collet-Serra'nın yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Emily Blunt ve Dwayne Johnson yer alıyorlar.


Yönetmen: Jaume Collet-Serra
Senaryo: Glenn Ficarra, Michael Green, John Requa
Oyuncular: Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jesse Plemons, Veronica Falcón, Paul Giamatti, Edgar Ramírez, Jack Whitehall, Andy Nyman, Raphael Alejandro, Quim Gutiérrez, Dani Rovira, Kalanikauleleiaiwi Jardine, Ilana Guralnik, Mark Ashworth, Madeline Brumby, Annika Pampel, Keith Arthur Bolden, Philipp Maximilian, Emily Marie Palmer, David Lengel, Ryan Dinning, Simone Lockhart, Marc Demeter, James Quattrochi, Jason Szabo, Michael H. Cole, Stephan Goldbach, Faith Fay, Sulem Calderon, Justin Randell Brooke
Filmin Türü: Aile
Orijinal Adı: Jungle Cruise
Yapımcı Firma: Davis Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 24.07.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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