Jungle Cruise Filmi

Jaume Collet-Serra'nın yönetmenliğini yaptığı film
in başrollerinde Emily Blunt ve Dwayne Johnson yer alıyorlar. Yönetmen:
Jaume Collet-SerraSenaryo:
Glenn Ficarra, Michael Green, John RequaOyuncular:
Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jesse Plemons, Veronica Falcón, Paul Giamatti, Edgar Ramírez, Jack Whitehall, Andy Nyman, Raphael Alejandro, Quim Gutiérrez, Dani Rovira, Kalanikauleleiaiwi Jardine, Ilana Guralnik, Mark Ashworth, Madeline Brumby, Annika Pampel, Keith Arthur Bolden, Philipp Maximilian, Emily Marie Palmer, David Lengel, Ryan Dinning, Simone Lockhart, Marc Demeter, James Quattrochi, Jason Szabo, Michael H. Cole, Stephan Goldbach, Faith Fay, Sulem Calderon, Justin Randell BrookeFilmin Türü:
AileOrijinal Adı:
Jungle CruiseYapımcı Firma:
Davis EntertainmentYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
24.07.2020Jungle Cruise Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.